Export, Cina in ottima salute: ad aprile +9,8%. Rialza la testa l’inflazione

(Adnkronos) – La bilancia commerciale cinese gode di ottima salute. “Le esportazioni hanno mostrato una netta crescita, sostenute da ordini anticipati per evitare possibili sforzature sulla filiera” dice all’Adnkronos Mario Montagnani, Senior Investment Strategist di Vontobel. Lo scorso mese di aprile, l’export della Repubblica Popolare Cinese ha incassato +9,8% anno su anno, confermando un trend di crescita costante. Secondo i dati ufficiali, nei primi quattro mesi dell’anno l’export totale ha toccato i 9,33 trilioni di yuan, in crescita dell’11,3%. Nel frattempo, “sia l’inflazione al consumo che la produzione industriale hanno mostrato un leggero rialzo, spinti dallo shock energetico derivante dal conflitto in Medio Oriente” sottolinea l’esperto. La produzione industriale ha infatti mostrato un’accelerazione nel settore manifatturiero avanzato, con una crescita nel primo trimestre del 2026 del 6,1% su base annua, spinta principalmente dai settori hight-tech, semiconduttori e aerospazio

Attraversando l’Oceano Pacifico, nel pomeriggio di oggi sono attesi i dati sull’inflazione americana per il mese di aprile. “Come già visto a marzo, ci aspettiamo un impatto principalmente sulla componente energetica, mentre l’effetto su alimentari, servizi e beni durevoli dovrebbe rimanere piuttosto limitato” evidenzia Montagnani. Sul fronte dell’inflazione, considerando lo shock energetico attuale, le filiere produttive rimangono intatte, a differenza del periodo 2021/ 2022. “L’economia mondiale oggi è molto meno energivora al passato” sottolinea l’analista.

I mercati azionari “hanno già assorbito lo shock e guardano al 2027”. L’S&P 500, indice riferimento americano, ha toccato ieri nuovi massimi storici, chiudendo a 7.412 punti, “sostenuto da una delle migliori stagioni risultati degli ultimi 20 anni con una sorpresa media di oltre il 20% sugli utili”. L’indice ha guadagnato circa il 10% da inizio aprile. Lo scenario positivo consolida il mercato del lavoro americano che conferma bassi livelli di disoccupazione e investimenti in intelligenza artificiale che fanno da motore di crescita interna, non solo per gli usa, ma anche per mercati “di nicchia” come Corea del Sud e Taiwan.

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