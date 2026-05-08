Intesa Sp, Messina raffredda il risiko su Generali: “Nessuna acquisizione”

(Adnkronos) – Carlo Messina raffredda definitivamente le ipotesi di un coinvolgimento di Intesa Sanpaolo nel risiko finanziario attorno a Generali. Nel corso della conference call sui risultati del primo trimestre, l’amministratore delegato del gruppo bancario ha escluso qualsiasi possibilità di operazioni straordinarie, indicando nei vincoli antitrust il principale ostacolo a eventuali acquisizioni sia nel settore bancario sia in quello assicurativo.

“La risposta per quanto riguarda Generali è sempre la stessa”, ha affermato Messina, sottolineando che il modello di business di Intesa Sanpaolo resta focalizzato su wealth management e protection. “Abbiamo anche una quota di mercato in Italia che non ci permette di intraprendere transazioni nel sistema bancario e nel sistema assicurativo, perché incorreremmo in problematiche di tipo antitrust”.

Il manager ha così preso le distanze dai rumors che nelle ultime settimane avevano ipotizzato un possibile ruolo della banca nel riassetto del Leone di Trieste. Secondo Messina, il dossier Generali deve essere considerato “da altri e non da noi”, anche alla luce di una struttura azionaria che, a suo dire, “negli ultimi due anni è sempre la stessa”, con il fronte guidato da alcuni soci contrapposto all’attuale management della compagnia assicurativa.

“Oggi Generali come negli ultimi due anni ha una compagine azionaria che è sempre la stessa con alcuni soci, Caltagirone e altri, contro l’attuale management”, ha osservato il ceo di Intesa Sanpaolo, ribadendo che “l’antitrust è un aspetto che non ci consente di valutare nessuna acquisizione”. (di Andrea Persili)

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