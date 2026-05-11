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Vento e mareggiate, allerta meteo prorogata di altre dodici ore

Lo ha decretato la sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio

Cronaca
REDAZIONE
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(Foto Fb Francesco Persiani, sindaco di Massa)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Un flusso di correnti umide mantiene tempo instabile sulla Toscana. Per la giornata di domani (12 maggio) la sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la costa centro settentrionale, con validità fino alle 12 di domani (12 maggio),

Confermata per oggi l’allerta di codice giallo, emessa nella giornata di ieri, sulle zone di nord ovest della Toscana per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per il rischio vento.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

© Riproduzione riservata

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