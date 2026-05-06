16.7 C
Firenze
mercoledì 6 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Banche, Orcel: “Con l’AI bastano 13 minuti, l’uomo impiega 6 settimane: ecco di che parla”

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il processo di credito per le grandi imprese normalmente richiede una persona al lavoro per 6 settimane per avere tutto perfetto per andare in valutazione; noi abbiamo già dei pilot Ia che ci mettono 13 minuti”. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, al Salone del Risparmio in dialogo con il Ceo e fondatore di Algebris Davide Serra 

“L’intelligenza artificiale ci sta trasformando in modo eccezionale. Il grosso problema è la ridistribuzione delle persone: ci sono ruoli e processi che cambiano veramente, non in 10 anni ma in 3 mesi”, spiega ancora. 

“Se voi sapesse quante persone fanno il lavoro di collezionare i dati, riclassificarli e prepararli per andare alla velocità con cui noi andiamo… questo ruolo, se io guardo a fra un anno, è probabile che sarà totalmente ridondante”, aggiunge. La soluzione? “Non si riesce a riassorbire il numero di persone che non avranno più questo ruolo: l’unica maniera di farlo è riciclando internamente o facendo ‘reskilling'”, conclude.  

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.7 ° C
18.5 °
15.9 °
78 %
3.1kmh
40 %
Mer
17 °
Gio
22 °
Ven
21 °
Sab
24 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2024)ultimora (1019)Video Adnkronos (281)ImmediaPress (280)salute (75)lavoro (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati