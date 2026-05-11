Hantavirus, in Toscana nessun allarmismo. Parola del governatore Giani

FIRENZE – Sull’Hantavirus nessun allarmismo. È il messaggio di rassicurazione che il presidente Eugenio Giani rivolge ai toscani.

Il presidente ha voluto confermare che non ci sono altre persone in Toscana sottoposte a quarantena precauzionale oltre alla cittadina di Firenze per la quale è scattata l’attivazione delle procedure di isolamento a seguito di una comunicazione ufficiale del ministero della salute. E ha rassicurato riguardo ai rischi di contagio, precisando che: “Dobbiamo essere molto chiari, siamo su due situazioni completamente diverse”.

“L’Hantavirus – ha spiegato Giani – non è il Covid, per la trasmissione, molto più difficoltosa e anche lenta, occorre che abbia delle condizioni particolari, che ci siano i sintomi in essere. Conseguentemente lo scopo della quarantena è uno scopo precauzionale”.

Il presidente, invitando “a non assecondare un clima che puà portare ad una eccessiva preoccupazione”, ha fatto notare “la grande capacità operativa” e “di efficienza” mostrata dagli operatori “che sono riusciti ad arrivare con rapidità e tempestività, appena c’è stato comunicato da parte del ministero il nome e cognome della persona”.

Ha sottolineato come le attività di monitoraggio e prevenzione siano svolte “in stretto collegamento con il ministero, stretta sintonia di azione, in esecuzione di quelle che sono le disposizioni che arriveranno attraverso una circolare che nelle prossime ore, nei prossimi giorni sarà disposta e che noi osserveremo”.

Fornendo aggiornamenti sulle condizioni della donna attualmente in quarantena, la cui osservazione termina l’8 giugno, il presidente ha ribadito che la persona “è asintomatica ancora e” dunque “è evidente che non può contagiare altri”.

“I medici mi dicono che già la prossima settimana, se continuasse a non avere alcun sintomo si potrebbe dare come positivamente sviluppata l’osservazione”, ha aggiunto Giani, che ha ringraziato la paziente per lo spirito di collaborazione che sta dimostrando.

Sul tema anche l’ordine dei medici di Firenze: “Parlare oggi di Hantavirus significa fare informazione corretta su un’infezione rara, evitando sia allarmismi sia sottovalutazioni. Il rischio per la popolazione generale resta basso”. A dirlo è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, i

“Non siamo davanti a un altro Covid, perché la trasmissione da persona a persona non rappresenta la modalità tipica di diffusione dell’infezione. Nei casi osservati in Italia il decorso è stato spesso lieve o addirittura privo di sintomi – spiegano dall’Ordine – anche se in alcuni pazienti possono comparire febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, nausea e forte stanchezza”.

“Sono considerazioni frutto anche dell’esperienza perché, ad esempio, già alla fine degli anni Ottanta, nell’area fiorentina, furono descritti alcuni episodi italiani con interessamento renale acuto legato al virus Hantaan, tra i primi segnalati nel nostro paese”, ricorda l’Ordine dei Medici.

“È vero che alcuni ceppi europei possono interessare il rene e provocare alterazioni della funzionalità renale, mentre varianti diffuse nelle Americhe possono causare complicanze polmonari più severe. No quindi alle sottovalutazioni ma no anche agli allarmismi. Il primo consiglio da dare ai cittadini – conclude l’Ordine – è rivolgersi al proprio medico soprattutto se compaiono febbre, difficoltà respiratorie, riduzione della diuresi o marcata debolezza”.