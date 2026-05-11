La Regione premia la Scuola Cani Salvataggio Firenze. Giani: “Un’eccellenza della Toscana”

L’impegno instancabile a favore della collettività e la dedizione nel soccorso marittimo sono valsi un prestigioso riconoscimento alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv. Nella cornice dell’Isola del Giglio, la squadra dell’organizzazione di volontariato ha infatti ricevuto il ‘Pegaso per la solidarietà’, un premio istituito appositamente dalla Regione Toscana per omaggiare enti, singoli cittadini e associazioni capaci di distinguersi attraverso azioni e iniziative significative, finalizzate alla crescita della comunità e al supporto delle fasce più fragili.

A consegnare fisicamente la targa celebrativa ai soccorritori è stato Leonardo Marras, assessore regionale a economia, turismo e agricoltura. Sull’onorificenza è stata incisa una dedica che testimonia l’importanza del lavoro svolto dai volontari: ‘Pegaso per la solidarietà della Regione Toscana alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv in segno di riconoscenza e apprezzamento per la preziosa attività’.

La realtà fiorentina vanta un’esperienza ininterrotta di ben trentacinque anni all’interno della rete della Protezione civile. I suoi tratti operativi, caratterizzati da un profondo spirito solidaristico e altruista, ne fanno a oggi l’organizzazione europea di maggiori dimensioni per quanto concerne la specifica preparazione dei cani da soccorso nautico e l’addestramento dei rispettivi conduttori. Un lunghissimo cammino durante il quale gli interventi effettuati in acqua hanno permesso di strappare alla morte centinaia di persone, promuovendo parallelamente una fondamentale e diffusa cultura legata alla sicurezza in mare.

A sottolineare il ruolo cruciale dell’associazione e a renderle merito è intervenuto anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, elogiando apertamente il gruppo cinofilo: “La Scuola rappresenta la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori. Un’eccellenza della Toscana che da 35 anni opera nell’ambito della Protezione civile, contribuendo a salvare centinaia di vite umane e a diffondere la cultura della sicurezza e del soccorso in mare”.