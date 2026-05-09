Scivola in un dirupo e muore a 45 anni sul monte Pania

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Una tragica fatalità ha spezzato la vita di una donna di 45 anni nel pomeriggio di oggi (9 maggio) tra le vette della Garfagnana. La vittima, una escursionista italiana, è deceduta a seguito di una caduta nel vuoto di circa 300 metri mentre percorreva un sentiero sul monte Pania, nel territorio comunale di Fabbriche di Vergemoli.

Il dramma si è consumato intorno alle 15,20 nella zona della Pania Secca, lungo il tracciato Cai numero 124. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel dirupo sotto gli occhi del compagno di escursione, che ha immediatamente dato l’allarme al 118. La macchina dei soccorsi si è attivata con estrema rapidità, portando sul posto l’elisoccorso regionale e le squadre della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori calatisi nel canalone, il medico a bordo dell’elicottero non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’escursionista a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta. I carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti per i rilievi di rito e per supportare le operazioni di recupero della salma, mentre l’uomo che si trovava con lei, sotto choc ma illeso, è stato accompagnato in una zona sicura dai tecnici del Sast.