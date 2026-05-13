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Nuova coda di maltempo: allerta gialla fra vento e mareggiate

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice di avviso valido dalle 12 alla mezzanotte di domani (14 maggio)

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

FIRENSE – Un flusso atlantico interessa anche la Toscana, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate valido dalle 12 alla mezzanotte di domani (14 maggio) e localizzato su costa centro settentrionale e isole, aree centrali e appenniniche settentrionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

© Riproduzione riservata

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