Toscana, il maltempo concede una tregua ma tornano piogge e temporali

FIRENZE – Il maltempo concede solo una breve tregua alla Toscana. Dopo le piogge delle ultime ore, una nuova fase instabile è infatti attesa già da oggi (12 maggio) con precipitazioni sparse e possibili temporali in diverse aree della regione.

Secondo l’ultimo bollettino del Centro funzionale regionale, sulla Toscana continuano ad affluire correnti umide occidentali, mentre sul Mar Ligure si è sviluppato un minimo di bassa pressione destinato a mantenere condizioni atmosferiche variabili anche nei prossimi giorni.

Nel corso della giornata sono previsti rovesci sparsi e piogge intermittenti, inizialmente senza accumuli particolarmente significativi. Il peggioramento più marcato è però atteso tra la notte e la giornata di domani (13 maggio), quando l’arrivo di aria più fresca renderà l’atmosfera ancora più instabile.

I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco soprattutto nelle aree settentrionali della regione e sui rilievi, dove sono attesi gli accumuli più consistenti. Possibili anche rovesci intensi concentrati in brevi intervalli di tempo.

Il quadro meteorologico resterà incerto almeno fino al fine settimana, con continue alternanze tra schiarite, nuvolosità improvvisa e nuove precipitazioni.

La Protezione Civile raccomanda attenzione soprattutto nelle zone già interessate dal maltempo e invita a seguire gli aggiornamenti delle prossime ore.