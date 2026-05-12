Malagò scioglie la riserva, domani mattina presenterà candidatura a presidenza Figc Sport nazionale 12 Maggio 2026 19:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale Accordo di collaborazione tra Sport e Salute e Fmsi sull’attività fisica come prevenzione Sport nazionale Pellegrino lotta, Sinner vince il derby: Jannik ai quarti degli Internazionali Sport nazionale A Livorno lo sport accende il futuro, all’Istituto scolastico Banditella terzo appuntamento contro il drop-out giovanile Sport nazionale Coppa Italia, Lazio e Inter si sfidano per il terzo trofeo della stagione Sport nazionale Lazio, Zaccagni ci sarà contro l’Inter Sport nazionale Basket: 1 Vs 1, si accendono i playground in tutta Italia Sport nazionale Internazionali, Cobolli eliminato e deluso: “Mi rode il c**o” Sport nazionale Sorpresa a Nairobi: Macron corre con Kipchoge, leggenda della maratona Sport nazionale Lazio, l’arrivo del Nasdaq a Formello Sport nazionale Lazio, il Nasdaq sbarca a Formello: arriva il senior director Sport nazionale Internazionali, c’è anche Malen per Sinner: tifosi della Roma in delirio Sport nazionale Serie A , Lotta Champions apertissima a 180 minuti dal termine Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.8 ° C 20.8 ° 18.8 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 19 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Lavoro Ai: a Roma la conferenza internazionale Cibb 2026 Lavoro Ai, L’esperto: “Reintegra decisa da Tribunale Genova inciderà su interpretazione norme” Demografica Doppio cognome in Italia: perché la tradizione resiste nonostante il cambio della legge? Cronaca Toscana, il maltempo concede una tregua ma tornano piogge e temporali Cronaca Liste d’attesa in Toscana, piano da oltre 313mila prestazioni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’ Video news Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’