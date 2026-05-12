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Ai: a Roma la conferenza internazionale Cibb 2026

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un appuntamento internazionale dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie computazionali nella medicina e nelle scienze della vita. E’ la XXI edizione di Cibb – International Conference on Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, che si terrà a Roma dal 2 al 4 settembre 2026. La conferenza, organizzata dal Dipartimento di Scienze Statistiche, si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma e riunirà ricercatori, esperti di bioinformatica, AI, biostatistica, genomica e salute digitale provenienti da università e centri di ricerca italiani e internazionali. 

Al centro dell’edizione 2026 ci saranno alcuni dei temi oggi più rilevanti nel rapporto tra tecnologia e salute: intelligenza artificiale applicata alla diagnosi e alla ricerca medica, analisi di dati genomici, medicina personalizzata, supercalcolo, modelli predittivi per il supporto clinico e nuove tecnologie per l’analisi di grandi quantità di dati sanitari. “L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui vengono studiati i dati biologici e clinici”, spiega Umberto Ferraro Petrillo, general chair di Cibb 2026 e docente della Sapienza Università di Roma. “Oggi disponiamo di strumenti computazionali capaci di aiutare i ricercatori nell’analisi di enormi quantità di informazioni, aprendo nuove prospettive per la medicina del futuro”.  

Nata nel 2004, Cibb si è progressivamente affermata come una delle conferenze scientifiche europee dedicate all’incontro tra informatica, AI e scienze biomediche. L’edizione romana ospiterà keynote speaker internazionali e sessioni dedicate alle più recenti applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario e biomedicale. L’evento punta inoltre a rafforzare il ruolo di Roma come luogo di incontro internazionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica nei settori della salute e della medicina computazionale. Informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale della conferenza: https://cibb2026.teralab.ai 

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