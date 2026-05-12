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Giuliano Tartufi, ecco rebranding: “Innovare senza tradire identità”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un nuovo volto per rafforzare il posizionamento internazionale senza perdere autenticità e radici territoriali. Giuliano Tartufi presenta a Tuttofood 2026 il nuovo progetto di rebranding sviluppato in collaborazione con Robilant. “È un progetto maturato negli anni. All’inizio ero molto legato alla vecchia immagine dell’azienda, poi ho capito che era arrivato il momento di evolvere”, racconta Giuliano Martinelli, fondatore dell’azienda umbra. 

La nuova identità visiva punta a valorizzare l’eccellenza del brand mantenendo intatti i valori storici costruiti in oltre quarant’anni di attività. “Oggi vedere l’entusiasmo dei clienti davanti al nuovo progetto mi ha fatto capire che la scelta è stata giusta”, spiega Martinelli. 

Al centro della filosofia aziendale restano qualità, verità e trasparenza. “Quando si parla di tartufo bisogna dire sempre la verità: che prodotto viene utilizzato, in quale quantità e con quale qualità”, sottolinea. Guardando al futuro, l’obiettivo dell’azienda è continuare a innovare senza snaturare il prodotto. “Il tartufo è il tartufo e non va mai alterato. Bisogna trasmettere cultura, passione e tutto il lavoro che c’è dietro ogni raccolta”, conclude Martinelli. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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