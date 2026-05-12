Cade in un dirupo vicino al fiume Elsa: salvato dai Vigili del Fuoco e affidato al 118

COLLE VAL D’ELSA – Nella serata di ieri si è resa necessaria una complessa operazione di soccorso nel territorio di Colle di Val d’Elsa, per un uomo rimasto vittima di una caduta all’interno di un dirupo situato nelle vicinanze del fiume Elsa.

La macchina dell’emergenza si è attivata tempestivamente portando sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco. L’operazione ha visto la mobilitazione congiunta delle squadre provenienti dal distaccamento di Poggibonsi e del personale inviato dalla sede centrale del Comando di Siena. Data la natura impervia del terreno, è stato fondamentale l’impiego del nucleo specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale).

Per riuscire a riportare la persona in superficie in totale sicurezza, i soccorritori hanno fatto ricorso alle specifiche tecniche di recupero in ambiente ostile, immobilizzando l’infortunato all’interno di una barella tipo ‘Toboga’. Una volta completata l’estrazione dalla scarpata, l’uomo è stato immediatamente preso in carico e affidato alle cure del personale sanitario del 118. A presidio dell’area delle operazioni sono intervenute anche le pattuglie dei Carabinieri.