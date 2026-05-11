Grosseto, uomo trovato morto a Barbanella: sangue in casa e indagini aperte

GROSSETO – Pigiama addosso, sangue sul pavimento, casa in disordine. È la scena che ha trasformato un normale pomeriggio di domenica in via Giacosa, nel quartiere Barbanella, in un caso da chiarire. Un uomo di circa cinquant’anni è stato trovato senza vita nel suo monolocale al pianterreno di un condominio. A fare la scoperta, chi ha allertato i carabinieri nel pomeriggio del 10 maggio.

La zona è stata immediatamente transennata per preservare ogni elemento utile alle indagini. Sul posto sono arrivati la procuratrice capo Maria Navarro e il medico legale professor Mario Gabbrielli, giunto appositamente da Siena. I rilievi si sono protratti per ore, con il quartiere tenuto a distanza e gli occhi di tutti puntati su quell’ingresso presidiato dai militari.

Al termine degli accertamenti la procuratrice ha lasciato intendere che la pista dell’omicidio appare al momento la meno probabile, ma ha precisato che sarà l’autopsia già disposta a dire l’ultima parola. Non è escluso che il sangue trovato attorno al corpo sia riconducibile a una caduta provocata da un malore. La salma è stata trasferita all’obitorio poco dopo le 21.