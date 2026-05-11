Segnali, seggiolini e senso civico: la polizia locale di Siena fa scuola nel quartiere Ravacciano

SIENA – La polizia locale di Siena ha avviato un articolato progetto formativo incentrato sull’educazione civica e stradale, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia Enrico Pestalozzi, situata nel quartiere di Ravacciano. L’iniziativa, che ha coinvolto bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, è stata ideata per favorire un primo contatto positivo e costruttivo tra i cittadini più piccoli e le forze dell’ordine, presentando la figura dell’agente come un punto di riferimento ‘amico’.

Il percorso didattico ha preso il via con una lezione congiunta per tutte le classi dell’istituto. In questa fase teorica, il personale in divisa ha illustrato, con metodi adeguati all’età degli ascoltatori, le norme basilari per viaggiare sicuri in automobile, insistendo sull’obbligo di rimanere seduti e correttamente assicurati agli appositi seggiolini. L’incontro è poi proseguito con un’introduzione alla cartellonistica stradale: i bimbi hanno imparato a riconoscere le frecce direzionali, lo stop, le precedenze e i principali divieti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle istruzioni da seguire in caso di smarrimento, spiegando ai minori l’importanza di chiedere aiuto proprio alla polizia.

Oltre alle nozioni in aula, il progetto ha previsto delle attività sul campo. Gli alunni delle sezioni maggiori sono stati protagonisti di una visita guidata all’interno del comando: un’occasione per osservare da vicino la centrale operativa, l’ufficio incaricato della gestione degli incidenti e l’equipaggiamento presente a bordo dei veicoli di servizio.

Le regole apprese sono state messe in pratica anche attraverso un’uscita didattica lungo le strade di Ravacciano, durante la quale i bambini sono stati istruiti sul corretto comportamento da tenere per muoversi in sicurezza come pedoni. La passeggiata si è svolta sotto l’attenta supervisione delle insegnanti, degli agenti e dei volontari della Polizia Locale.

Il ciclo di attività non è ancora concluso. Il prossimo step prevede l’allestimento di un tracciato educativo all’interno del campino da pallacanestro del quartiere, dove gli alunni potranno cimentarsi in un percorso da affrontare a piedi e in bicicletta. Al termine dell’intero progetto didattico, gli sforzi dei piccoli partecipanti saranno premiati dalla Polizia Locale con la consegna di un riconoscimento simbolico: il ‘patentino di buon cittadino’.