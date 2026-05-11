Opel Astra Sports Tourer Electric, efficienza reale su strada

(Adnkronos) – La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric porta su strada un concetto chiaro di mobilità a zero emissioni: efficienza concreta, senza compromessi sulla praticità. Sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, questa station wagon elettrica si inserisce nel segmento con un approccio razionale, puntando su numeri reali e utilizzo quotidiano.

Durante il recente lancio internazionale, la flotta impegnata nei test drive ha registrato un consumo medio di 15,7 kWh/100 km, un valore perfettamente in linea con i dati ufficiali WLTP. Un risultato significativo, soprattutto considerando che le prove si sono svolte su percorsi complessi, tra città, strade extraurbane e tratti montani, con condizioni meteo variabili.

Non si tratta quindi di un dato ottenuto in laboratorio, ma di un riscontro concreto nell’uso reale, dove spesso le differenze rispetto ai valori dichiarati emergono in modo evidente. In questo caso, invece, la coerenza tra numeri e comportamento su strada rappresenta uno dei punti di forza del modello.

Sotto il profilo tecnico, la Opel Astra Sports Tourer Electric è equipaggiata con un motore da 156 CV e una batteria da 58 kWh (55 kWh utilizzabili), capace di garantire un’autonomia fino a 445 km nel ciclo WLTP.

Le prestazioni restano adeguate al contesto: accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e velocità massima limitata a 170 km/h. La coppia immediata di 270 Nm contribuisce a una risposta pronta, soprattutto nelle ripartenze e nei contesti urbani.

A rendere più versatile la vettura intervengono anche soluzioni come il sistema V2L (Vehicle to Load), che permette di alimentare dispositivi esterni, e il pre-condizionamento della batteria, utile per ottimizzare tempi e rendimento durante la ricarica.

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