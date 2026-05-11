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Kia amplia la gamma Sportage: debutta il nuovo Tri-Fuel Full Hybrid GPL

Motori
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Kia amplia la gamma di uno dei SUV più importanti della propria offerta con il lancio del nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL, una soluzione che unisce alimentazione benzina, GPL e tecnologia full hybrid. 

Sviluppato grazie alla storica collaborazione tra Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia, il nuovo Sportage Tri-Fuel rappresenta di fatto l’evoluzione di un progetto tecnologico introdotto per la prima volta sulla Niro nel 2024. 

Il nuovo powertrain combina una motorizzazione turbo benzina/GPL con il sistema full hybrid della casa coreana con un potenza complessiva raggiunge i 237 CV con 380 Nm di coppia massima.  

 

Il nuovo Sportage Tri-Fuel grazie al serbatoio GPL da 65 litri è in grado di percorrere fino a 650 km in modalità GPL con solo 40 euro di rifornimento mentre l’autonomia complessiva con l’utilizzo anche dell’altro serbatoio supera i 1.500 km.
 

La nuova gamma si articola su tre livelli di allestimento: Business, Style e l’inedita Black Edition, nuova versione top di gamma destinata al mercato italiano. 

La nuova Sportage Black Edition punta su una caratterizzazione estetica più ricercata grazie a dettagli esterni in nero lucido che interessano il logo Kia e Sportage, la griglia anteriore, le calotte degli specchietti, le barre al tetto e i cerchi in lega dedicati da 19 pollici. Completano il look i vetri oscurati utili per la privacy. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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