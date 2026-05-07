EICMA Riding Fest: Misano da record con 27mila presenze

(Adnkronos) – Il successo dell’EICMA Riding Fest cresce ancora e consolida un format che mette al centro l’esperienza reale su due ruote. L’edizione 2026 si chiude con numeri significativi: oltre 27.000 visitatori, più di 17.000 test ride e una flotta di 550 moto messe a disposizione dai costruttori. Un risultato che conferma la forza dell’evento e la sua capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

A fare la differenza è la varietà dell’offerta. Tra strada, pista e off-road, il pubblico ha potuto vivere un contatto diretto con le moto, trasformando la curiosità in esperienza concreta. Un approccio che rende l’EICMA Riding Fest un punto di riferimento per chi vuole capire davvero cosa significhi guidare un modello prima dell’acquisto.

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