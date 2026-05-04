KTM 450 Rally Replica 2027, la Dakar diventa accessibile

(Adnkronos) – Da anni punto di riferimento nei rally raid, la KTM 450 Rally Replica 2027 rappresenta l’espressione più vicina possibile a una moto ufficiale da Dakar. Non si tratta di una semplice replica estetica, ma di un progetto sviluppato direttamente sulle esperienze maturate nelle competizioni più dure al mondo, dove affidabilità e resistenza contano quanto la prestazione pura.

Il cuore della moto è il monocilindrico 450 cc SOHC a iniezione, progettato per affrontare carichi prolungati e condizioni estreme. Rispetto alle versioni off-road tradizionali, introduce componenti rinforzati come frizione e cambio a sei marce, mentre il sistema di raffreddamento con doppio radiatore garantisce una gestione termica più efficace anche nelle tappe più impegnative.

Il telaio, realizzato con elementi idroformati e saldati a mano, lavora in sinergia con un forcellone in alluminio progettato per assorbire gli impatti più violenti senza compromettere la stabilità alle alte velocità. Il pacchetto sospensioni, affidato a componenti WP XACT PRO, conferma l’orientamento racing del progetto, offrendo regolazioni complete e un comportamento estremamente preciso su ogni terreno.

A completare il quadro intervengono soluzioni tipiche delle moto ufficiali, come la torretta di navigazione in fibra di carbonio, il sistema di illuminazione a LED integrato e una configurazione a tre serbatoi che porta la capacità complessiva a circa 34,5 litri. Un valore fondamentale per affrontare lunghe speciali senza compromessi.

La produzione è limitata a 104 esemplari, a cui si aggiunge una versione ancora più esclusiva dedicata a Luciano Benavides, realizzata in soli otto pezzi. Questa variante introduce componenti factory in carbonio, dettagli personalizzati e un allestimento che replica fedelmente la moto da gara del pilota argentino.

Più che una moto, è uno strumento pensato per chi vuole vivere il rally nella sua forma più autentica, con un livello tecnico che raramente arriva sul mercato.

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