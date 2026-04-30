Lepas debutta ad Auto China 2026: eleganza e mobilità globale

(Adnkronos) – Non è un semplice lancio, ma una dichiarazione d’intenti. Con il debutto ufficiale ad Auto China 2026, LEPAS entra nel panorama globale dei veicoli elettrificati con un’identità precisa: portare la mobilità oltre la dimensione tecnica, trasformandola in un’esperienza quotidiana più fluida e coerente con le esigenze reali degli utenti.

Lo stand del Gruppo Chery ha attirato oltre 4.000 operatori internazionali, segno di una presenza ormai consolidata su scala globale. In questo contesto, LEPAS ha scelto di posizionarsi come brand premium NEV, mettendo al centro una filosofia chiara: eleganza, semplicità e concretezza. Non numeri o promesse, ma un approccio che guarda all’utilizzo reale dell’auto.

Il cuore della proposta è rappresentato da tre modelli, sviluppati sulla piattaforma intelligente LEX e pensati per coprire esigenze diverse. LEPAS L6 EV interpreta la mobilità urbana con un’impostazione tecnologica avanzata, integrando sistemi come guida assistita evoluta e interazione intelligente tra veicolo e conducente. L’esperienza a bordo punta su comfort e personalizzazione, senza risultare invasiva.

Diverso l’approccio della LEPAS L4 EV, che si concentra sull’equilibrio tra prestazioni e praticità. Con circa 500 km di autonomia e ricarica rapida, offre una risposta concreta a chi utilizza l’auto ogni giorno ma non rinuncia a spostamenti più lunghi. Il telaio raffinato e le sospensioni posteriori indipendenti raccontano un’attenzione alla guida spesso trascurata in questo segmento.

A completare la gamma c’è la LEPAS L6 PHEV, soluzione ibrida pensata per chi cerca flessibilità. L’obiettivo è chiaro: eliminare l’ansia da autonomia senza rinunciare ai vantaggi dell’elettrificazione. Una proposta pragmatica, più che ideologica.

Alla base di tutto ci sono tre pilastri progettuali: estetica distintiva, qualità degli spazi interni e tecnologia intuitiva. Elementi che puntano a rendere il veicolo parte integrante dello stile di vita, non solo un mezzo di trasporto.

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