25.3 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

BMW F 450 GS protagonista ad EICMA Riding Fest 2026

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
BMW Motorrad sceglie l’EICMA Riding Fest 2026 per mettere al centro una delle novità più attese della stagione: la BMW F 450 GS. Dal 1 al 3 maggio, il Misano World Circuit Marco Simoncelli diventa il palcoscenico ideale per presentare una moto che punta dritta al cuore del segmento adventure di media cilindrata, con un approccio concreto e accessibile. 

La proposta è chiara: la BMW F 450 GS è pensata per essere sfruttata davvero, non solo desiderata. Compatta nelle dimensioni, ma fedele al DNA della famiglia, la nuova arrivata si rivolge a un pubblico ampio, inclusi i possessori di patente A2. L’obiettivo è rendere l’esperienza GS più immediata, senza perdere quel mix di versatilità e solidità che ha costruito la reputazione del marchio. 

 

Durante l’evento, i partecipanti hanno la possibilità di salire in sella alla BMW F 450 GS e verificarne direttamente il comportamento su strada. Una scelta che racconta molto della filosofia del progetto: niente promesse astratte, ma sensazioni concrete. 

Il cuore della moto è un bicilindrico in linea da 420 cc capace di erogare 48 CV, una configurazione studiata per garantire equilibrio tra prestazioni e facilità di gestione. A questo si aggiunge la frizione Easy Ride Clutch, soluzione che semplifica la guida soprattutto nelle situazioni più dinamiche o nel traffico.  

L’impostazione generale punta su agilità e controllo, due elementi fondamentali per chi cerca una moto capace di adattarsi tanto all’uso quotidiano quanto alle uscite fuori porta. Non manca un richiamo diretto alle sorelle maggiori, con tecnologie e soluzioni derivate dai modelli di fascia superiore. 

Accanto alla protagonista, BMW Motorrad porta a Misano anche il resto della gamma, offrendo un quadro completo della propria visione. Dalla pista con la S 1000 RR fino alla strada con i modelli più versatili, l’esperienza diventa totale, confermando la volontà del marchio di mantenere un contatto diretto con chi le moto le vive davvero. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.3 ° C
26.5 °
24.7 °
30 %
1.5kmh
0 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2065)ultimora (1001)ImmediaPress (306)Video Adnkronos (301)Tecnologia (75)lavoro (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati