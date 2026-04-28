Citroen e-C3 Urban Range: l’elettrica accessibile

(Adnkronos) – Con la nuova Citroen e-C3 Urban Range, la casa francese rafforza una strategia chiara: rendere la mobilità elettrica realmente accessibile senza trasformarla in un prodotto di nicchia. Il prezzo promozionale di 18.900 euro fino a fine mese rappresenta un segnale preciso, ma il punto centrale è un altro: proporre un’auto elettrica coerente con l’utilizzo reale, soprattutto urbano.

La scelta tecnica va in questa direzione. La batteria LFP da 30 kWh privilegia affidabilità e costi più contenuti rispetto alla densità energetica, mentre il motore da 113 CV garantisce una risposta adeguata nel traffico cittadino. L’autonomia dichiarata supera i 200 km nel ciclo WLTP e arriva oltre i 300 km in ambito urbano, un dato che intercetta le abitudini quotidiane più comuni.

La e-C3 non cerca di stupire con numeri estremi, ma punta su equilibrio e semplicità. Dimensioni compatte, peso contenuto e una gestione intuitiva della ricarica la rendono una proposta concreta per chi utilizza l’auto ogni giorno, tra casa, lavoro e spostamenti urbani.

La ricarica in corrente continua fino a 30 kW è una scelta pragmatica: non punta ai picchi delle auto premium, ma si adatta a un utilizzo reale, contenendo costi e complessità. È un approccio coerente con il posizionamento del modello, che mira a democratizzare l’accesso all’elettrico.

All’interno della gamma, la Citroen e-C3 Urban Range si inserisce tra soluzioni diverse per utilizzo e pubblico. Dalla Citroen Ami, pensata per la micro-mobilità urbana, fino alla versione e-C3 con maggiore autonomia e ai SUV elettrici del marchio, l’offerta si amplia per coprire esigenze differenti senza perdere coerenza.

Interessante anche il riscontro commerciale in Italia, dove Citroën si mantiene tra i protagonisti nel segmento elettrico. La nuova e-C3 si conferma uno dei modelli più rilevanti nella fascia d’ingresso, contribuendo a consolidare la presenza del marchio in un mercato ancora in fase di crescita.

A completare il quadro c’è il programma Citroen We Care, che estende la copertura fino a 8 anni o 160.000 km. Non solo una leva commerciale, ma un elemento che punta a ridurre le incertezze legate all’elettrico, tema ancora centrale per molti automobilisti.

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