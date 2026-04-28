Cinema Astra, una serata tra Il Diavolo veste Prada 2 e moda etica

FIRENZE – Un film sulla moda che diventa occasione per ripensarla. Domani (29 aprile,) in concomitanza con l’uscita nelle sale de Il Diavolo veste Prada 2, il Cinema Astra di piazza Cesare Beccaria ospita una serata speciale promossa dalla Fondazione Stensen, con l’obiettivo di mettere in dialogo il grande schermo e il mondo della moda sostenibile.

Il programma prende il via alle 18,30 con l’apertura nel foyer di uno spazio espositivo dedicato a realtà che lavorano su second-hand, vintage, riuso e produzioni etiche. Prima delle proiezioni delle 19 e delle 21,30, entrambe in versione originale con sottotitoli, si terranno brevi talk in cui i brand presenti racconteranno il proprio approccio a una moda più responsabile.

Tra i protagonisti della serata figurano realtà molto diverse tra loro per vocazione e prodotto. Mani Tese Firenze porta avanti da anni temi legati al consumo critico e all’economia solidale. Barucci realizza borse artigianali utilizzando pelli recuperate da eccedenze produttive, trasformando gli scarti in oggetti di qualità. AGn Studio, fondato da Agnese Fazolo quindici anni fa, disegna abiti per bambini coniugando estetica e sostenibilità. Cut-Line lavora invece su piccole collezioni in tessuti naturali inutilizzati, con un’attenzione particolare al design inclusivo. Presente anche Rifò, realtà di riferimento nel panorama della moda circolare italiana.

Sullo sfondo, il ritorno di uno dei film più amati degli ultimi vent’anni. Il Diavolo veste Prada 2 riporta sul grande schermo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, di nuovo nei panni dei personaggi che hanno segnato una generazione: Miranda, Andy, Emily e Nigel, tra i grattacieli di New York e le redazioni patinate di Runway.

Chi volesse prolungare l’esperienza può approfittare delle promozioni legate all’acquisto online del biglietto presso Uci Luxe Campi Bisenzio e Uci Cinemas Firenze: domani è prevista in omaggio una tote bag a tema, mentre dal 30 aprile al 3 maggio sarà disponibile un segnalibro dedicato alle protagoniste. Acquistando online entro il 10 maggio e registrando il biglietto sul sito dedicato, si potrà partecipare all’estrazione di un weekend di shopping di lusso con personal stylist.

Una serata che usa Il Diavolo veste Prada 2 come specchio per guardare la moda sostenibile da una prospettiva diversa, quella di chi sceglie ogni giorno di produrre e consumare in modo più consapevole.