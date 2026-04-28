Forte dei Marmi, nuovi fondi per le case in emergenza abitativa

FORTE DEI MARMI – Nuovo passo avanti per le case in emergenza abitativa a Forte dei Marmi, con risorse aggiuntive destinate alla riqualificazione degli immobili comunali. Il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di ulteriori 100mila euro per gli interventi in via degli Olmi.

Le risorse serviranno per lavori sugli ingressi e sugli infissi, confermando la volontà dell’amministrazione di portare avanti un programma organico di recupero degli edifici.

“ Gli ulteriori 100mila euro destinati agli immobili per emergenza abitativa di via degli Olmi rappresentano un altro passo concreto in un percorso che stiamo portando avanti con attenzione e continuità”, ha dichiarato Michele Pellegrini, presidente del Consiglio Comunale con delega all’edilizia popolare.

A queste risorse si affiancano i lavori già programmati, con partenza prevista il 18 maggio, per un importo complessivo di circa 300mila euro. Gli interventi riguarderanno il rifacimento delle coperture dei tetti delle abitazioni di via degli Olmi, interessate da infiltrazioni, e la sostituzione di finestre e portoncini negli alloggi di via dell’Acqua.

Negli ultimi anni il piano sulle case in emergenza abitativa a Forte dei Marmi ha incluso anche interventi sulla gestione degli spazi comuni. Tra questi, la manutenzione e pulizia dei giardini, oggi gestiti dal Comune, e la presa in carico dell’illuminazione pubblica, prima a carico dei residenti.

È inoltre prevista l’assegnazione di posti auto individuali per i condomini di via degli Olmi.

“Abbiamo scelto di intervenire anche su aspetti apparentemente semplici, ma fondamentali per chi vive ogni giorno questi spazi – ha aggiunto Pellegrini – La manutenzione degli spazi comuni, l’illuminazione, l’assegnazione dei parcheggi, gli infissi, i portoncini e le coperture non sono dettagli: sono interventi che contribuiscono a restituire ordine, decoro e dignità agli edifici e a chi li abita”.

Sul fronte della sicurezza, per l’area di via degli Olmi è prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza e la chiusura dell’accesso con un cancello, con l’obiettivo di garantire maggiore controllo e tutela per i residenti. “Vogliamo rafforzare anche le condizioni di sicurezza e tranquillità per i residenti. In particolare in via degli Olmi, zono maggiormente decentrata verrà installato un impianto di videosorveglianza privata la chiusura dell’accesso con cancello”, ha spiegato il presidente del Consiglio.

L’obiettivo dell’amministrazione è completare entro la fine del mandato il percorso di riqualificazione delle case in emergenza abitativa a Forte dei Marmi, affrontando progressivamente le criticità strutturali e migliorando la qualità della vita delle famiglie. “Il percorso è chiaro – conclude Pellegrini – vogliamo arrivare alla fine del mandato con la riqualificazione completa delle case per emergenza abitativa. È un impegno concreto e continuo, pensato per dare risposte reali a un ambito delicato, che riguarda da vicino la qualità della vita delle persone e delle famiglie che abitano queste strutture”.