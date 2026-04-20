Turismo accessibile e inclusivo, a Firenze l’evento ‘Italia Insieme’

FIRENZE – Mercoledì (22 aprile) alle 8,30, alla stazione Leopolda di Firenze, si terrà l’evento Italia Insieme.

L’iniziativa, voluta dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, costituisce un momento dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo per promuovere la piena partecipazione e il diritto di muoversi e viaggiare delle persone con disabilità.

“Ogni anno ripartiamo 50 milioni di euro alle Regioni per finanziare progetti virtuosi in tutta Italia – spiega Locatelli – Italia Insieme sarà un’occasione unica per presentare i progetti sviluppati in questi anni con le risorse del ministero e per discutere delle migliori pratiche di promozione del turismo accessibile con partner pubblici, privati e testimonial di eccezione. L’evento vedrà la partecipazione delle Regioni, di Anci, dell’Unione delle Province Italiane e di tanti enti pubblici e del terzo settore che operano in questo ambito. Ci saranno aree espositive, food truck delle associazioni che fanno inclusione lavorativa e saranno presenti varie realtà associative impegnate sul tema del turismo”.

Nel corso dell’evento verranno presentati progetti, buone pratiche e nuove opportunità di sviluppo delle competenze per implementare la qualità dell’accoglienza e la formazione degli operatori del settore turistico.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.