Un ponte tra la Toscana e il Centro America: al via vertice istituzionale ed economico a Firenze

FIRENZE – Un fitto calendario di appuntamenti trasformerà il capoluogo toscano nel fulcro dei rapporti internazionali tra l’Italia e il Centro America. Dal 16 al 19 aprile andrà in scena l’evento Toscana e Messico: alianza de tradición y excelencia, una missione strategica che porterà in città l’ambasciatore messicano in Italia, Genaro Lozano. L’iniziativa, promossa di concerto con il console onorario fiorentino Valerio Alecci, mira a costruire un solido asse di collaborazione che abbraccia politica, imprenditoria e tradizioni popolari.

L’apertura dei lavori, fissata per giovedì (16 aprile), sarà interamente assorbita dai protocolli istituzionali. L’ambasciatore Lozano e il console Alecci saranno impegnati in una serie di faccia a faccia con le massime autorità locali, incontrando la prima cittadina Sara Funaro, il governatore regionale Eugenio Giani e i vertici dell’Università di Firenze. La giornata inaugurale si concluderà alle 20 con un ricevimento ufficiale presso l’Hotel Il Tornabuoni, che segnerà anche il via formale al meeting annuale dei consoli onorari del Messico dislocati sul territorio italiano.

Il potenziale commerciale e le prospettive di investimento domineranno invece l’agenda di venerdì (17 aprile). A partire dalle 10, le sale dell’Hotel Anglo American ospiteranno un vertice operativo che metterà di fronte la Regione Toscana, le organizzazioni confindustriali, le rappresentanze aziendali e le delegazioni delle Camere di Commercio di entrambe le nazioni.

Il baricentro della manifestazione si sposterà nel pomeriggio di venerdì all’interno del chiostro di Santa Maria Novella. Qui, alle 17,30, è in programma un tavolo relazionale allargato che coinvolgerà, oltre ai rappresentanti toscani e messicani, anche i consoli in Italia di Malta, San Marino e Albania. A seguire, gli spazi del chiostro faranno da cornice a un evento a inviti pensato per fondere le due identità culturali. Lo spettacolo visivo e sonoro sarà affidato all’inedito incrocio tra i figuranti del corteo storico fiorentino e i ritmi della band di mariachi El Magnifico. La stessa contaminazione caratterizzerà l’offerta gastronomica: la regia del banchetto sarà affidata al noto curatore fiorentino Guido Guidi, affiancato per l’occasione da due professioniste d’eccezione come la chef toscana Federica Continanza e la pluripremiata chef messicana Karime Lopez, in passato alla guida dell’Osteria Gucci.

Il fine settimana sarà dedicato quasi esclusivamente alle necessità dei cittadini centroamericani che vivono sul territorio. La mattina di sabato (18 aprile) vedrà l’attivazione di uno speciale Consolato mobile all’interno degli uffici consolari onorari di via de’ Bardi, un presidio di assistenza che garantirà i propri servizi ininterrottamente fino alle 18 di domenica (19 aprile). Ad arricchire il programma del weekend ci sarà anche un momento di confronto diretto: nel pomeriggio di sabato (alle 16), l’ambasciatore Lozano tornerà all’Hotel Il Tornabuoni per incontrare di persona la comunità messicana locale.