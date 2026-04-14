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Hyundai IONIQ 6 N apre l’era delle berline supersportive elettriche

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Con IONIQ 6 N, Hyundai Motor Company inaugura una nuova frontiera nel panorama automotive: quella delle berline supersportive 100% elettriche, capaci di coniugare prestazioni estreme, precisione dinamica e fruibilità quotidiana. 

Cuore del progetto è un powertrain elettrico da 650 CV e 770 Nm di coppia massima, in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 257 km/h. A fare la differenza è la qualità dell’esperienza di guida che si vive grazie alle tecnologie come N e-Shift che sono in grado di simulare il comportamento di un cambio a doppia frizione e il sistema N Active Sound+ capace di introdurre una dimensione sensoriale nuova nel mondo elettrico. 

 

 

All’interno, l’impostazione è dichiaratamente driver-oriented: sedili avvolgenti, volante N con comandi dedicati e un’interfaccia che privilegia l’immediatezza. La tecnologia, tuttavia, non è fine a sé stessa: il sistema N Track Manager permette di monitorare le performance in tempo reale e analizzare i dati di guida, trasformando ogni sessione in un’esperienza evolutiva. 

 

 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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