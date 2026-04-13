MV Agusta lancia la scuola ufficiale con Tutti Pazzi per la Pista

(Adnkronos) –

MV Agusta rafforza il proprio legame con il mondo racing e della formazione annunciando una partnership esclusiva con Tutti Pazzi per la Pista, che diventa la Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale del marchio.

L’iniziativa porta il DNA sportivo della casa di Schiranna direttamente in pista, con un progetto che mira a rendere l’esperienza di guida ad alte prestazioni più accessibile e strutturata per appassionati e motociclisti evoluti.

Cuore del programma sarà l’attività didattica in circuito, affidata a istruttori professionisti che utilizzeranno una flotta di MV Agusta F3 R per dimostrazioni dinamiche e sessioni pratiche.

L’obiettivo è fornire riferimenti concreti di guida, migliorando tecnica, sicurezza e consapevolezza del mezzo in un contesto controllato.

La Scuola sarà attiva su tracciati quali Cremona Circuit, Tazio Nuvolari e Varano de’ Melegari, selezionati per gli elevati standard di sicurezza e il valore tecnico, perfettamente in linea con il posizionamento e il prestigio di MV Agusta.

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