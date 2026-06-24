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Automobile Club Milano, Pietro Meda confermato Presidente fino al 2030

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il nuovo Consiglio Direttivo di Automobile Club Milano ha confermato all’unanimità l’avvocato Pietro Meda alla presidenza dell’Ente per il quadriennio 2026-2030. La decisione è arrivata oggi, nella sede di Corso Venezia, durante la prima riunione di insediamento del Consiglio eletto dall’Assemblea dello scorso 18 giugno. 

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Giandomenico Amodeo, Paolo Longoni, Pietro Meda, Enrico Radaelli ed Edoardo Schön. Nel corso della seduta sono stati inoltre eletti i due vicepresidenti: Enrico Radaelli ed Edoardo Schön.
 

L’insediamento del nuovo Consiglio segna una linea di continuità nella guida dell’Ente e, al tempo stesso, conferma l’impegno di Automobile Club Milano a proseguire la propria attività al servizio dei Soci, delle Istituzioni e della collettività. 

Da oltre 120 anni Automobile Club Milano rappresenta un punto di riferimento per gli automobilisti, per gli appassionati di auto storiche e sportive e per il mondo del Motorsport. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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