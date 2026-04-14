Udinese, Davis a rischio contro il Parma

(Adnkronos) – Per l’Udinese quello della salvezza sembra essere diventato ormai un discorso praticamente archiviato. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic è arrivata a toccare quota 43 punti in classifica, una soglia che può tenere la squadra friulana a riparo da sorprese in vista dell’ultima parte della stagione. Al tempo stesso, però, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e regalare punti alle prossime avversarie.

L’Udinese sabato affronterà tra le mura amiche il Parma nella prossima giornata di campionato, ma rischia di non poter contare sul proprio bomber: Keinan Davis, infatti, nel corso del match di sabato scorso contro il Milan al Meazza, è stato costretto ad abbandonare il campo per problemi muscolari al flessore della gamba e sembra non sarà in grado di rientrare in tempi brevissimi. Le condizioni verranno rivalutate nei prossimi allenamenti, il tecnico intanto fa scaldare i motori alle alternative offensive come Gueye, Buksa e Bayo.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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