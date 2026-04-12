Kean, furia e minacce contro Pengwin: “Parli troppo, lingua te la metto nel c**o”

(Adnkronos) –

Moise Kean minaccia il Pengwin. L’attaccante della Fiorentina, impegnato domani nella sfida contro la Lazio e reduce dalla cocente eliminazione dell’Italia nei playoff Mondiali 2026, ha scritto alcuni messaggi di fuoco al noto tipster, tra i più attivi sui social. Al centro del caso alcune considerazioni calcistiche che, evidentemente, non sono andate giù a Kean, che nei messaggi Instagram ha minacciato il Pengwin.

“Tu parli un po’ troppo…”, ha scritto Kean proprio dopo la finale playoff persa ai rigori contro la Bosnia. Un messaggio a cui Pengwin risponde chiedendo chiarimenti, “tu sai a cosa mi riferisco. Mettiti la lingua in culo, se no te la metto io, fai tu”, è la replica, piuttosto colorita, del centravanti viola.

Un messaggio ribadito a giorni di distanza: “Vediamoci, la finiamo lì, io sono di poche parole. Non sto qua a scriverti. Vediamoci la chiudiamo lì”, ha continuato Kean, minacciando di fatto Pengwin, che ha denunciato tutto pubblicando nelle proprie storie Instagram i messaggi dell’attaccante.

“Sono questi i valori del calcio italiano? Siamo davvero arrivati a questo punto?”, si è chiesto il tipster nella storia successiva, “un calciatore di Serie A che prova a intimidire con aria da prepotente e superiore? Moise hai sbagliato tutto. La vita mi ha insegnato che il rispetto viene prima di soldi e fama e qualsiasi altra cosa. Rifletti. Se questi sono i valori di chi ci rappresenta, inizio a capire meglio il motivo per cui il Mondiale ormai lo vediamo solo col binocolo”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)