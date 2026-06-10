Mondiali 2026, un italiano su quattro punta su Ancelotti: per i bookie Francia e Spagna favorite

(Adnkronos) – La Francia in pole position? Spagna favorita? Il Brasile di Carlo Ancelotti squadra da battere? E’ tutto pronto per il via del Mondiale dei record (e delle 48 squadre) che sta per alzare il sipario giovedì alle ore 21:00, quando scenderanno in campo a Città del Messico i padroni di casa del Messico contro Sudafrica. Il torneo si annuncia equilibratissimo e la conferma arriva dalle ‘risposte’ dei bookmaker: il padrone assoluto non c’è.

Sulle lavagne Snai, come riporta Agipronews, è un testa a testa alla pari tra la Francia, reduce da due finali consecutive, e la Spagna campione d’Europa in carica, entrambe in pole a quota 6,00. Subito dietro, a 9,00, si piazzano l’Inghilterra, a caccia di un successo che manca addirittura da 60 anni, e il Portogallo dell’eterno Cristiano Ronaldo, pronto a 41 anni a dare l’assalto all’unico trofeo che gli manca. E le sudamericane? Brasile e Argentina sono fissati entrambe a 10,00. Non vuole abdicare Scaloni con la sua Albiceleste, che cerca un clamoroso bis mondiale.

Dall’altra parte, Carlo Ancelotti vuole riportare la Selecao al titolo dopo 24 anni, un digiuno identico a quello vissuto tra il 1970 e il 1994 (che si interruppe proprio negli USA). Inoltre, il tecnico italiano potrebbe diventare il primo allenatore straniero nella storia a vincere un Mondiale. L’equilibrio in lavagna è confermato anche dalle scelte degli italiani, mai così indecisi. L’effetto Ancelotti conquista gli scommettitori: il 25% delle giocate premia il possibile sesto titolo del Brasile, seguito dal 20% della Francia e dal 17% della Spagna. La prima volta del Portogallo di Cristiano Ronaldo si ferma al 12%, seguita dall’Inghilterra al 6%. Poca fiducia, invece, nel bis dell’Argentina, dato al 4% al pari della Germania. Proprio la Nazionale di Nagelsmann è tra le outsider proposta a 16,00, con l’Olanda a 25,00, mentre la Norvegia di Erling Haaland (al suo debutto assoluto in un grande torneo) gioca la carta della sorpresa a 33,00. Sogni proibiti, infine, per Marocco e Giappone, che inseguono il primo storico titolo per l’Africa e per l’Asia, entrambi offerti a 50,00. L’Inghilterra, nonostante non sia nel tandem di testa, gode della fiducia degli analisti Goldbet come possibile finalista. La Nazionale dei Tre Leoni è infatti protagonista nelle due combinazioni più probabili per la finalissima, fissata a 15,00 sia in caso di scontro con la Francia, sia contro la Spagna; la sfida decisiva tra i Bleus e le Furie Rosse è vista invece a 20,00 volte la posta.

Se per la vittoria finale c’è grande equilibrio, nella corsa ai premi individuali l’incertezza la fa da padrona. Per il titolo di MVP del torneo, la griglia di partenza vede un affollatissimo poker d’assi a quota 9,00: Olise, Yamal, Kane e Mbappé, mentre Messi, miglior giocatore in Qatar e otto anni prima in Brasile, vede il tris a 12,00. Stesso copione tra i pali: Maignan, Simon, Alisson e il “Dibu” Martínez partono tutti appaiati a quota 6,00 per il “Guanto d’oro”, con il veterano Neuer, tornato a sorpresa con la Germania, che insegue a 9,00. Per gli amanti dei bomber, invece, la corsa alla Scarpa d’Oro vede il bis di Mbappé in pole a 6,00, tallonato da Harry Kane (7,50), già sul trono in Russia nel 2018. Poca fiducia per Cristiano Ronaldo (20,00), preceduto dal terzetto Messi-Yamal-Haaland (15,00). Occhi puntati anche sulla categoria Miglior Giovane, dove si preannuncia una battaglia generazionale tra Lamine Yamal, avanti a 2,50, nel duello contro il francese Désiré Doué, proposto a 3,75. Nella corsa al premio di Golden Boy si inserisce anche lo juventino Kenan Yildiz (20,00), pronto a prendersi la scena e a far sognare la Turchia.

Mancherà l’Italia, ma sono ben 66 i giocatori della Serie A presenti nel Mondiale nordamericano. Tra questi spicca Lautaro Martínez, capocannoniere del campionato italiano e favorito secondo gli esperti come giocatore “italiano” in grado di siglare più reti. Il capitano argentino dell’Inter è offerto a 4,00, tallonato da Donyell Malen a 4,50, che dopo i 14 gol in 5 mesi con la Roma vuole recitare un ruolo da protagonista anche con l’Olanda. Nonostante gli infortuni e i 64 minuti giocati in stagione, Romelu Lukaku resta il leader offensivo del Belgio: “Big Rom” come miglior marcatore della Serie A è dato a 7,50, seguito dai padroni di casa Christian Pulisic (USA) e Jonathan David (Canada), offerti entrambi a 12,00.

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