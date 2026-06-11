Sostegno a Kiev e pressione sulla Russia, Meloni vuole la Ue a negoziare – Notizie dall’Ucraina podc

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. È stata l’occasione per chiarire la posizione italiana sul conflitto tra Russia e Ucraina. L’ha fatto con parole nette, che servono anche a ribadire il perimetro del dibattito interno alla maggioranza.

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