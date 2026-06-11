Marco Poggi difende Sempio: “impossibile” abbia visto video intimi di Chiara – Video in esclusiva

In esclusiva il video della deposizione di Marco Poggi sentito come testimone lo scorso maggio in procura a Pavia. Poggi ritiene “impossibile” che Andrea Sempio sia in possesso di un video ‘intimo’ della sorella Chiara e di fronte all’incalzare degli inquirenti – che lo ascoltano e lo videoregistrano in procura a Pavia come testimone – ribadisce di non averne mai parlato a nessuno né di averli visti. Quel video è, per chi indaga, la prova dell’ossessione di Sempio per la vittima, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.