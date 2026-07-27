BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro Video News 27 Luglio 2026 05:41 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rassegna stampa estera del 24 luglio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 luglio 2026 Video News Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record Video News Tech: Fara, ‘Titolo IV del Cybersecurity Act impone esclusione di fornitori ad alto rischio da Video News Cybersecurity: Ducci (Acn), ‘valutazione rischi avvenga a livello europeo e nazionale’ Video News Vacanze estate 2026, luglio batte agosto Video News BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), “Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi Video News BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), “crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in Video News BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), “crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in Video News BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), “Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi Video News BeGreat: Finozzi (LUISS), “sport e studio possono convivere, ai giovani diciamo di non rinunciare Video News Cultura: Fondazione Antonio Presti, ‘arte pubblica riscatto per periferie’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.9 ° C 31.1 ° 29.6 ° 52 % 0.9kmh 3 % Lun 31 ° Mar 35 ° Mer 39 ° Gio 41 ° Ven 42 ° Ultimi articoli Lavoro In estate aumenta voglia di Bufala Campana Dop, ecco le 5 ‘posizioni’ in cui mangiarla per gustarla al top Salute e Benessere Caso Fakir, anestesisti: “Per la gestione di grave agitazione servono competenze, integrazione e regole condivise” Salute e Benessere Storia di Enrico e dell’emofilia B curata con la terapia genica, primo caso in Campania Tecnologia Intelligenza Artificiale e pagamenti, il futuro del retail secondo Adyen Primo Piano Disperso in mare, ore di ricerche frenetiche a Marina di Massa SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rassegna stampa estera del 24 luglio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 luglio 2026 Video News Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record Video news Video News Rassegna stampa estera del 24 luglio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 luglio 2026 Video News Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record