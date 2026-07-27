Estrae il coltello e minaccia gli agenti della polizia locale: ferito da un colpo di pistola

SAN VINCENZO – Senzatetto si scaglia con un coltello contro la polizia municipale: ferito da un colpo di pistola.

Momenti di grande tensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi (26 luglio) all’esterno del supermercato Coop in via Biserno a San Vincenzo, dove un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia municipale.

In base alle prime ricostruzioni dell’episodio, il protagonista della vicenda è un senzatetto, noto in zona, che stazionava nei pressi del centro commerciale e che da alcuni giorni appariva particolarmente alterato. Dopo la chiamata alla polizia municipale l’uomo è stato bloccato tra le due porte d’ingresso della struttura da due agenti della Polizia Municipale. Alla vista delle divise, l’uomo aveva infatti impugnato un coltello minacciando gli esponenti della polizia locale.

Dopo una prima fase di concitazione in cui la situazione sembrava essere momentaneamente rientrata, il soggetto avrebbe ripreso ad scagliarsi con violenza contro i due agenti puntando nuovamente l’arma da taglio nella loro direzione. A quel punto uno dei vigili ha estratto l’arma d’ordinanza facendo partire un proiettile che ha raggiunto l’aggressore all’addome.

Immediata la macchina dei soccorsi coordinata dal 118: sul posto sono intervenute d’urgenza l’ambulanza infermieristica India di Venturina e l’automedica di Piombino. Ricevute le prime cure sul posto, il ferito è stato preso in carico dall’elisoccorso Pegaso 3 e trasferito in condizioni stabili all’ospedale Cisanello di Pisa.

In via Biserno sono giunti anche i carabinieri e il personale della polizia per effettuare i rilievi di rito, raccogliere le testimonianze e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Sull’episodio è intervenuto anche il Comune di San Vincenzo. “Il sindaco Paolo Riccucci e l’amministrazione comunale seguono con la massima attenzione gli sviluppi di quanto accaduto questo pomeriggio nei pressi del supermercato Coop – si legge in una nota – In base alle informazioni raccolte l’intervento della polizia locale, scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte da cittadini e dalle attività della zona, si è reso necessario per la presenza di un uomo in stato di forte alterazione. La situazione è poi rapidamente degenerata quando l’uomo ha estratto un coltello, minacciando e aggredendo gli agenti, momento in cui è partito il colpo di arma da fuoco che lo ha ferito. Nell’attesa che le autorità preposte ricostruiscano la dinamica dell’accaduto, l’amministrazione esprime vicinanza agli agenti coinvolti in questo drammatico episodio nell’esercizio delle loro funzioni, e segue le condizioni di salute della persona rimasta ferita. Riponiamo la massima fiducia nel lavoro della magistratura, alla quale garantiamo fin d’ora la totale collaborazione”.