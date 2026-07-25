Troppi impegni lavorativi, si dimette l’assessore di San Giuliano Terme Marco Balatresi

SAN GIULIANO TERME – Carichi di lavoro nella propria professione crescenti e difficili da conciliare. Sono questi i motivi delle dimissioni di Marco Balatresi, assessore con delega a polizia municipale e sicurezza, protezione civile, servizi demografici e semplificazione amministrativa, formalizzate nella giornata di ieri (24 luglio) in accordo con il sindaco Matteo Cecchelli.

Le ha spiegate il diretto interessato in una nota di ringraziamento indirizzata al primo cittadino ma anche ai colleghi assessori e ai dipendenti comunali: “È una decisione maturata a seguito del recente e significativo aumento dei miei impegni professionali, con il mio ingresso lavorativo nel nucleo regionale dei Conti pubblici territoriali, avvenuto nel mese di maggio, che mi ha posto di fronte alla necessità di compiere una scelta (Balatresi è un dipendente della Regione Toscana, ndr) – ha spiegato – Ritengo che le istituzioni debbano essere servite con serietà, presenza e piena disponibilità e quando queste condizioni rischiano di venire meno, è doveroso lasciare la responsabilità delle deleghe a chi possa esercitarle con tutto il tempo e l’attenzione necessari perché la politica deve essere innanzitutto impegno, responsabilità e servizio verso la comunità. È con questo spirito che ho svolto il mio incarico in questi due anni e con lo stesso senso di responsabilità ho assunto questa decisione”.

Poi i ringraziamenti. “al sindaco per la fiducia che mi ha accordato e per il rapporto di collaborazione, lealtà e cordialità che ha caratterizzato il nostro lavoro, alle colleghe e colleghi della giunta, con i quali ho condiviso un percorso intenso e importante, mantenendo rapporti umani e istituzionali solidi e positivi, ai dirigenti, i responsabili, le dipendenti e i dipendenti dell’amministrazione comunale, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per la grande professionalità, la competenza e la costante disponibilità e alle associazioni, le realtà del volontariato e i soggetti del territorio con i quali ho collaborato, per il contributo prezioso offerto quotidianamente alla nostra comunità”. Il pensiero di Balatresi va anche “ai giorni dell’incendio del Monte Faeta, momenti durissimi, affrontati da un’intera comunità con grande responsabilità, solidarietà e spirito di collaborazione. Desidero rinnovare il mio più profondo ringraziamento a tutte le istituzioni coinvolte, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alle associazioni, ai volontari, ai professionisti, agli operatori e ai cittadini che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza. È anche grazie al loro straordinario impegno se un evento così grave si è concluso senza che vi fossero persone ferite. Al sindaco e all’intera giunta rivolgo infine il mio più sincero augurio di buon lavoro – ha concluso- nella convinzione che proseguiranno con impegno e determinazione nell’interesse di San Giuliano Terme e dei suoi cittadini”.

A Balatresi, eletto in consiglio comunale nella lista civica Immagina arrivano i ringraziamenti del primo cittadino: “Lo ringrazio di cuore per l’impegno, la competenza e la sempre leale e franca collaborazione che ha profuso in questi due anni, oltreché per l’amicizia che non verrà certo meno con la sua uscita dalla giunta – ha detto Cecchelli – Dispiace che importanti impegni professionali, lo allontanino un po’ dalla squadra che sta governando San Giuliano Terme dal giugno 2024, ma sono certo che la sua vicinanza, sia pure in forme e modalità diverse, non verrà certo meno nei mesi avvenire”.

Le deleghe dell’assessore Balatresi sono state assunte pro tempore dal sindaco in attesa di riassegnarle alla ripresa dell’attività del consiglio comunale, subito dopo la pausa estiva.