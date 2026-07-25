L’Al Hilal prende in giro la Roma nel video presentazione di Summerville, ‘Tutte le strade portano a…’

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L’Al Hilal ha ufficializato ieri l’acquisto dell’attaccante esterno olandese Crysencio Summerville dal West Ham e nel video di presentazione ha mandato una frecciatina alla Roma, sua diretta concorrente per il giocatore fino all’ultimo momento. Nel video dell’annuncio, nei secondi iniziali appare la scritta: “Tutte le strade portano a…” subito dopo si legge la scritta Riyadh.

Un celebre modo di dire cambiato e distorto per stuzzicare i tifosi giallorossi. Claim replicato in un altro posto, più esplicito con il video del giocatore e la scritta: Tutte le strade conducono all’Al-Hilal”.



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