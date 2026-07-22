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Napoli, buone notizie. Primi passi in campo per Gilmour

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Napoli continua la preparazione a Dimaro, oggi la prima amichevole contro l’Arezzo.  

Prosegue la preparazione con un rientro importante per il club: Billy Gilmour. Il Napoli è sceso oggi in campo per una rifinitura pre-match, durante la quale si è visto anche il centrocampista scozzese. Inizia per lui il percorso di riatletizzazione sul campo, accolto dall’ovazione del pubblico partenopeo.  

Gilmour è stato assente per gran parte della scorsa stagione, prima per via della pubalgia che lo ha tenuto fuori da novembre 2025 fino a febbraio 2026. A fine maggio, poi, ha accusato una distorsione al ginocchio destro nel corso dell’amichevole tra Scozia e Curacao. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

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