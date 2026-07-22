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Formula 1, Antonelli vuole fare la voce grossa anche in Ungheria

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – – Il ritorno al successo a Spa ha permesso a Kimi Antonelli di allungare nel Mondiale di Formula 1. Il pilota italiano, però, non vuole abbassare la guardia e anche nel prossimo weekend, quando è in programma il Gran Premio d’Ungheria, è pronto a centrare l’ennesima vittoria stagionale. Gli esperti Sisal, infatti, vedono il numero 12 della Mercedes favorito anche sui tornanti dell’Hungaroring a 2,50 per quello che sarebbe il suo primo trionfo in terra magiara. 

Da chi non è mai salito sul gradino più alto del podio in Ungheria a chi, al contrario, ne ha fatto il giardino di casa con ben 8 successi. Lewis Hamilton, al volante della Ferrari, vuole suonare la nona sinfonia su questo tracciato per mettere pressione ad Antonelli e provare ad avvicinare la vetta della classifica iridata: il successo di Hammer è offerto a 4,00. 

Il podio dei favoriti all’Hungaroring si completa con Charles Leclerc il quale, dopo una prima parte di stagione complessa, ha ritrovato il feeling con la Rossa come dimostrano i 43 punti messi in cascina nelle ultime due gare. Il Predestinato, vincente a 5,00, è in cerca di un altro colpo per continuare la sua rincorsa alle posizioni di vertice. 

George Russell, al volante della seconda Mercedes, continua a pagare dazio nei confronti del giovane compagno di scuderia e provare a vincere in terra magiara sarà una vera e propria impresa data a 6,00. 

Partono invece appaiati i due piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, e Max Verstappen: il successo di uno dei tre è offerto a 12. 

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