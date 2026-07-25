Via alle operazioni per il varo del nuovo ponte sull’Arno fra Capraia e Limite e Montelupo

MONTELUPO – Il presidente Eugenio Giani questa mattina (25 luglio) ha partecipato, alla presenza di amministratori del territorio, all’avvio delle operazioni di Anas per il varo del nuovo ponte sull’Arno tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la strada statale 67 Tosco Romagnola e la strada provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli.

“Le operazioni odierne sono un passaggio storico per la realizzazione di un ponte che sarà strategico nell’area del Medio Valdarno – ha commentato il presidente – Il nuovo ponte costituisce per Empoli, Montelupo, Limite e Capraia, Vinci, ma in generale per tutto quel territorio che è snodo fra l’asse Pisa Firenze e l’asse verso Siena, una possibilità di attraversamento dell’Arno che fluidifica e valorizza nuove zone industriali evitando di dover concentrare tutto su altre direttrici già fortemente condizionate e accessibili solo alle auto”.

“Il nuovo ponte di Fibbiana fra Montelupo e Limite – ha concluso il presidente – rappresenta quindi un’opera di grande importanza per la regione. Ha collaborato lo Stato, ricordo l’impegno del ministro Luca Lotti, ha collaborato la Regione con risorse che abbiamo messo insieme ai comuni direttamente interessati. E il fatto che l’impalcato inizi a essere visibile ai cittadini dà un grande senso di speranza nella realizzazione di un’opera che porta modernizzazione infrastrutturale per l’intera Toscana”.

Il nuovo ponte, di lunghezza complessiva pari a 300 metri, sarà costituito da 4 campate di cui la maggiore, lunga 150 metri, realizzata con struttura ad arco in acciaio.

La prima fase, iniziata stamani, proseguirà per 2-3 giorni e consentirà di varare circa 100 metri dell’opera sui 300 totali. A seguire, sarà completato il montaggio dell’impalcato e dell’arco per procedere alla seconda fase di varo, prevista tra circa sei mesi.

Nel fine settimana è inoltre aperta al traffico in modalità di cantiere la nuova rotatoria sulla SS67 Tosco Romagnola a Fibbiana.

L’intervento – I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo tracciato, lungo 1,8 chilometri complessivi, che inizia dalla nuova intersezione a rotatoria sulla SS67, in località Fibbiana, prosegue costeggiando la medesima località, si connette con una seconda rotatoria all’altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l’Arno con il nuovo ponte, termina con una terza rotatoria sulla strada provinciale 106 nel Comune di Capraia e Limite.

L’intervento comprende anche una pista ciclabile che si sviluppa in adiacenza alla viabilità principale, per uno sviluppo complessivo di circa 1,9 chilometri. L’importo complessivo ammonta a 31,7 milioni di euro in parte cofinanziati da Anas, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci.