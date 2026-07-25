28.4 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro auto-moto sul Lungarno a Pisa: in ospedale un uomo di 67 anni

L'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso a Cisanello di Pisa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Asl Toscana Centro
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Un grave incidente stradale si è verificato lungo il Lungarno D’Annunzio, dove un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro, un uomo di 67 anni. A seguito dell’impatto violento, il conducente delle due ruote è stato sbalzato dalla sella, terminando la propria corsa contro un guard-rail e riportando un severo politrauma.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo. Nonostante la dinamica dell’incidente sia stata classificata a elevata criticità, i parametri vitali del 67enne sono risultati fortunatamente conservati. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.4 ° C
28.7 °
26.5 °
63 %
1.3kmh
42 %
Dom
31 °
Lun
33 °
Mar
38 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1656)ultimora (1059)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati