Scontro auto-moto sul Lungarno a Pisa: in ospedale un uomo di 67 anni

PISA – Un grave incidente stradale si è verificato lungo il Lungarno D’Annunzio, dove un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro, un uomo di 67 anni. A seguito dell’impatto violento, il conducente delle due ruote è stato sbalzato dalla sella, terminando la propria corsa contro un guard-rail e riportando un severo politrauma.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo. Nonostante la dinamica dell’incidente sia stata classificata a elevata criticità, i parametri vitali del 67enne sono risultati fortunatamente conservati. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.