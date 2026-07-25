31.9 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Palella Holdings precisa: “Floridi in advisory Board ambito editoriale, non riguarda il progetto Acireale”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Palella Holdings ha precisato con una nota alcune informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale. “Con riferimento alle informazioni pubblicate sul sito di Palella Holdings, si precisa che la presenza di Emanuele Floridi nell’Advisory Board è riferita esclusivamente alle attività di consulenza strategica svolte a favore del Family Office nell’ambito editoriale, della comunicazione istituzionale, dei media e dei progetti di sviluppo editoriale. Tale incarico non riguarda in alcun modo il progetto sportivo dell’Acireale FC, né le attività di governance, gestione, indirizzo strategico o decisionale della società calcistica”, spiega Palella Holdings. 

“Ogni eventuale riferimento alla presenza di Emanuele Floridi all’interno delle pagine dedicate all’Acireale FC deve pertanto essere interpretato esclusivamente quale richiamo al ruolo ricoperto nell’Advisory Board di Palella Holdings e non implica alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club”, sottolinea la società. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.9 ° C
32.1 °
29.8 °
54 %
3.6kmh
0 %
Dom
32 °
Lun
33 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1657)ultimora (1060)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati