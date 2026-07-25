Palella Holdings precisa: “Floridi in advisory Board ambito editoriale, non riguarda il progetto Acireale”

(Adnkronos) – Palella Holdings ha precisato con una nota alcune informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale. “Con riferimento alle informazioni pubblicate sul sito di Palella Holdings, si precisa che la presenza di Emanuele Floridi nell’Advisory Board è riferita esclusivamente alle attività di consulenza strategica svolte a favore del Family Office nell’ambito editoriale, della comunicazione istituzionale, dei media e dei progetti di sviluppo editoriale. Tale incarico non riguarda in alcun modo il progetto sportivo dell’Acireale FC, né le attività di governance, gestione, indirizzo strategico o decisionale della società calcistica”, spiega Palella Holdings.

“Ogni eventuale riferimento alla presenza di Emanuele Floridi all’interno delle pagine dedicate all’Acireale FC deve pertanto essere interpretato esclusivamente quale richiamo al ruolo ricoperto nell’Advisory Board di Palella Holdings e non implica alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club”, sottolinea la società.

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