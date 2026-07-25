Controlli a tappeto della polizia a Firenze: 8 denunce e 27 misure di prevenzione

FIRENZE – La polizia a Firenze ha identificato 749 persone, controllato 42 autovetture, adottato 27 misure di prevenzione di cui 11 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali, 5 divieti di accesso ai locali pubblici e 4 Daspo Urbano, denunciato 8 soggetti, controllato 4 sale scommesse, sequestrato 25 pasticche di Mdma/Ecstasy, 98.23 grammi di hashish, 1.89 grammi di cocaina, 3.36 grammi di marijuana.

È questo il bilancio di un controllo straordinario del territorio, ad alto impatto, effettuato dalla polizia, a Firenze, nella giornata di ieri (24 luglio). A partire dalle 18 di ieri, personale appartenente a tutte le articolazioni operative della polizia di Firenze ha sottoposto ad incisivi controlli le seguenti zone della città: il Parco delle Cascine, il Quartiere Campo di Marte, piazza Dalmazia, Lungarno del Tempio, via Rocca Tedalda, Firenze Sud, la Linea T1 della Tramvia (Paolo Uccello/Cascine/ orta al Prato – Leopolda), via Palazzuolo e aree limitrofe e le Stazioni ferroviarie Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rovezzano.

In particolare: un cittadino straniero è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso all’atto del controllo di 25 Pasticche di Mdma/Ecstasy poste sotto sequestro; un altro cittadino straniero è stato denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione; due cittadini stranieri sono stati denunciati per ricettazione in concorso perché trovati in possesso di un portafoglio e documenti intestati a terzi; un cittadino straniero è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di 0,65 grammi di cocaina e 330 euro in contanti, posti sotto sequestro, mentre l’acquirente è stato segnalato ai sensi dell’articolo 75 Dpr 309/90 per uso personale; un cittadino straniero è stato denunciato per furto aggravato consumato all’interno di un noto supermercato; un altro cittadino straniero è stato, invece, denunciato per furto, tentata estorsione e per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel comune di Firenze ed infine un cittadino italiano è stato denunciato per inottemperanza ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Nell’ambito dei controlli, mediante l’impiego di unità cinofile antidroga, sono stati sequestrati a carico di ignoti 98,23 grammi di hashish, 1.89 grammi di cocaina e 3.36 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Sequestrato anche un motociclo rinvenuto quale provento di furto.

In tale contesto, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze ha emesso 27 misure di prevenzione di cui 11 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali, 5 divieti di accesso ai locali pubblici e 4 Daspo Urbano.

La Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze ha proceduto al controllo di 4 sale scommesse di cui 2 con doppia licenza per somministrazione delle bevande alcoliche, accertando, in un caso, la violazione dell’articolo 24 comma 21 e 22, decreto legge 98/11, in quanto all’interno dei locali adibiti alle scommesse sono stati sorpresi minori di 18 anni, successivamente riaffidati ai genitori.

Un impiego straordinario quello di ieri che ha richiesto la partecipazione di personale della questura – equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il nucleo Pol-Tramvia, che ha effettuato controlli serrati presso le fermate e sui vagoni, in particolare, della linea T1 (Paolo Uccello/Cascine/Porta al Prato – Leopolda), le unità cinofile antidroga, personale per servizio specifico della Squadra mobile, della Divisione polizia amministrativa e sociale, della Divisione polizia anticrimine e dell’Ufficio immigrazione e personale dei Commissariati di zona – equipaggi del Reparto prevenzione crimine, operatori di polizia scientifica, personale della Polfer Toscana, che ha effettuato capillari controlli presso i principali snodi ferroviari della città gigliata, e personale del Reparto Mobile.

L’operazione ha richiesto anche l’impiego di un elicottero in forza all’VIII Reparto Volo di Firenze unitamente al drone della Polizia di Stato per un monitoraggio dall’alto delle aree interessate dal servizio.