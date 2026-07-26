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Ancora disagi nel nodo ferroviario di Firenze per i lavori al Ponte al Pino

L'impatto dei lavori porterà dal 27 al 30 luglio a cancellazioni, riduzioni di corsa e variazioni d'orario anche per treni che non transitano da Firenze

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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I lavori a Ponte al Pino (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura

FIRENZE – Scatta un nuovo e delicato stop al traffico ferroviario in Toscana per consentire i complessi lavori di montaggio del nuovo Ponte al Pino. L’interruzione della linea prenderà il via a partire dalle 23 di stasera (26 luglio) e si protrarrà per le giornate dal 27 al 30 luglio, portando la Regione Toscana a rivolgere un accorato appello a tutti i viaggiatori affinché controllino accuratamente i programmi di viaggio sulle app e sui canali di acquisto ufficiali di Trenitalia.

A sottolineare la portata dei disagi sono il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore ai trasporti Filippo Boni, i quali ricordano come i cantieri in questo nodo nevralgico della rete nazionale avranno ripercussioni severe sull’intera mobilità regionale e non soltanto sulle tratte dirette verso il capoluogo toscano. L’impatto dei lavori porterà infatti a cancellazioni, riduzioni di corsa e variazioni d’orario anche per treni che non transitano da Firenze, rendendo indispensabile per l’utenza verificare preventivamente la situazione di ogni singolo collegamento.

Oltre ai pesanti tagli già previsti sulle direttrici Aretina e Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, la mappa delle variazioni tocca svariate linee di collegamento in tutta la regione. Verranno del tutto soppressi i treni Pontedera-Pisa e le corse della tratta Empoli-Firenze Castello, assieme alla coppia di treni Grosseto-Campiglia, mentre subisce soppressioni parziali la linea ‘fast’ tra Firenze e Livorno.

Per quanto riguarda i cambi d’orario, i convogli della linea Firenze Santa Maria Novella-Siena anticiperanno le partenze dalle stazioni di Firenze Smn, Firenze Rifredi e Montelupo. Al contrario, i treni della relazione Firenze Smn-Livorno (e successivi per Grosseto) vedranno posticipato l’orario d’arrivo a Pisa e nelle fermate seguenti. Modifiche rilevanti agli orari complessivi sono disposte infine anche per i treni in servizio sulle tratte Pisa Centrale-Roma Termini e Piombino Marittima-Firenze Santa Maria Novella.

© Riproduzione riservata

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