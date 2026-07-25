Nuovo video AI di Vannacci con un finto Mattarella per la grazia a Roggero: il generale libera il gioielliere

Nuovo episodio AI Instagram sul profilo Robertus Vannaccius.
Stavolta protagonista del video fake un finto presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio di due rapinatori e tentato omicidio di un terzo.
Un nuovo episodio dopo il primo video AI in cui il gladiatore Vannacci seduto accanto a una premier Meloni in versione imperiale, mostrava il pollice verso nei confronti di Schlein e Conte fake legati.
Video AI da cui la premier Giorgia Meloni si è dissociata.
Il nuovo video AI ‘Grazia per Roggero’ è pubblicato qui.
Con tanto di “Amen” e di link per la raccolta di firme per chiedere a Mattarella la grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour.
Nel video AI in cui Vannacci con la pergamena ‘Gratia’ consegnata al presunto Mattarella libera dalle catene il gioielliere condannato per duplice omicidio il cast stavolta vede interpreti tre gentili signore che sembrano essere la moglie del gioielliere, che abbraccia il marito libero, la moglie di Vannacci e la figlia del presidente della Repubblica.
Ma nel cast del nuovo video Ai pubblicato sul profilo Robertus Vannaccius ci sono anche personaggi somiglianti a componenti di Futuro Nazionale, il partito fondato dall’europarlamentare Roberto Vannacci, dopo essere uscito dalla Lega da vice di Salvini.