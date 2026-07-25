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Tajani lancia Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto. Marco Stella segretario Forza Italia Toscana

Il vicepremier, leader nazionale Forza Italia, al congresso regionale del partito a Grosseto: "Sono convinto che tutto il centrodestra sceglierà Agresti come miglior candidato possibile". La deputata Tenerini vicesegretaria regionale FI. Poi Tajani in chiave politiche 2027: "Accordo con Vannacci? E' stato lui a uscire dal centrodestra"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Tajani lancia Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto. Marco Stella segretario Forza Italia Toscana
(Frame video Fb Antonio Tajani)
2 ' di lettura

Il vicepremier Antonio Tajani, leader nazionale di Forza Italia, lancia Luca Agresti candidato sindaco alle amministrative 2027 di Grosseto.

L’investitura di Luca Agresti, attuale assessore in giunta con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Forza Italia, al congresso regionale del partito di scena a Grosseto sabato 25 luglio.

 

Tajani lancia Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto. Marco Stella segretario Forza Italia Toscana
Nella foto, Luca Agresti col sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna (Foto Fb Luca Agresti)

Presenti anche la presidente del gruppo Forza Italia al Senato Stefania Craxi e la vicesegretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini, deputata.

 

Tajani lancia Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto. Marco Stella segretario Forza Italia Toscana
(Foto Fb Marco Stella)

 

Congresso regionale che ha eletto e confermato il consigliere regionale Marco Stella  segretario di Forza Italia per la Toscana. Vicesegretaria regionale vicaria la deputata Chiara Tenerini.

 

Tajani lancia Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto. Marco Stella segretario Forza Italia Toscana
Nella foto, Chiara Tenerini con Tajani (Foto Fb Forza Italia Livorno)

Antonio Tajani, ministro Affari Esteri e cooperazione internazionale, rispetto a un accordo del centrodestra con Vannacci, ex numero due Lega Salvini e attuale leader Futuro Nazionale, per le politiche 2027: “Noi ci stiamo preoccupando di quello che dobbiamo fare noi. Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via dal centrodestra. Oggi vota con la Schlein Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra. Non ci riescono perché noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete agli italiani, che è quello che ci interessa. Noi di Forza Italia non facciamo polemiche con nessuno, stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo paese. Cioè, abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati, a cominciare dalla detassazione delle tredicesimi, soprattutto quelle più basse.”

L’investitura di Tajani per Luca Agresti dal palco del congresso regionale di Forza Italia a Grosseto: “Sono già convinto che il futuro sindaco di Grosseto sarà Luca Agresti di Forza Italia. Il nostro bravissimo assessore raccoglierà l’eredità del sindaco, ha già dimostrato di saper fare bene l’assessore in questa città, quindi che deve avere continuità amministrativa. Il sindaco ha lavorato benissimo, è anche un mio consigliere a Palazzo Chigi per i temi agricoli, e sono assolutamente convinto che Luca potrà continuare questo percorso. È il nostro candidato e sono convinto che tutto il centrodestra lo sceglierà come miglior candidato possibile”.

Luca Agresti: Con responsabilità ed emozione mi metto a disposizione dei cittadini e della coalizione di centrodestra per la candidatura a sindaco di Grosseto. Ringrazio il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per la fiducia”.

 

Poi il vicepremier Tajani: “La vera sfida è non lasciare indietro nessuno. Facciamo la maratona di chi sta più dalla parte del popolo”.

 

 

© Riproduzione riservata

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