Sindaco Vivarelli Colonna entra in Forza Italia: “Scelta di cuore e di testa”. Annuncio di Tajani

GROSSETO – Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, entra in Forza Italia. L’annuncio del vicepremier Antonio Tajani, leader FI, durante il Consiglio Nazionale del partito venerdì 25 luglio.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna è stato rieletto per il secondo mandato sindaco di Grosseto alla amministrative 2021, civico sostenuto da centrodestra.

Il benvenuto del partito anche con la deputata toscana Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale, e il consigliere regionale Marco Stella, coordinatore toscano FI.

Antonio Tajani ha chiamato sul palco Vivarelli Colonna: “Voglio annunciare l’invito a salire sul palco del sindaco di Grosseto che oggi prende la tessera di Forza Italia”.

Vivarelli Colonna: “Grazie per avermi ritagliato uno spazio così importante. Non me lo sarei mai immaginato quando ho parlato con Deborah Bergamini, Marco Stella e Luca Agresti di essere accolto in questo consesso così autorevole. Sono molto grato. Per me significa tanto. Tutte le vittorie le ho ottenute con entusiasmo, motivazione, esaltazione positiva. Da oggi in poi in ogni secondo mia vita, in qualunque circostanza e situazione avrete il massimo impegno mio e della mia famiglia per il conseguimento degli obiettivi che fanno riferimento a quei valori che sono sempre stati assonanti con la mia persona, anche se ho scelto di fare il civico per motivi che adesso non sto a sottolineare. Da oggi avrete in me un soldato fedele e leale”.

Poi il sindaco via social: “Si tratta di una scelta di cuore e di testa. Entro, con convinzione, nel movimento del fare. Sbocco naturale per me, civico, imprenditore prestato alla politica. Mi riconosco a pieno nelle battaglie e nelle idee di Forza Italia: dalla lotta alla burocrazia e all’oppressione fiscale, sino alla riforma della giustizia e agli ideali di libero mercato. Ringrazio tutti, a cominciare ovviamente dal segretario Antonio Tajani sino al mio assessore – e da oggi ‘collega’ di movimento – Luca Agresti. Porterò avanti queste e tutte le altre iniziative del movimento voluto da Silvio Berlusconi con grinta, determinazione e tenacia. Forza Grosseto! E Forza… Italia!”

Deborah Bergamini via social: “Con grande entusiasmo do il benvenuto in Forza Italia al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna! Un amministratore di grande valore, al suo secondo mandato, che ha conquistato la fiducia dei suoi concittadini grazie a un lavoro esemplare. La sua esperienza e sensibilità civica sono un arricchimento prezioso per il nostro movimento. Forza Italia si conferma un punto di riferimento per chi crede nei valori liberali e popolari. Sempre più personalità del mondo civico e amministrativo scelgono di unirsi a noi, condividendo la nostra visione: attenzione al lavoro, alle imprese, lotta alla burocrazia e all’oppressione fiscale.