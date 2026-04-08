Violenza di genere, riparte il Comitato toscano. Manetti e Monni: “Fare rete per proteggere le donne”

FIRENZE – Fare fronte comune per arginare un fenomeno che continua a presentare contorni allarmanti. Nel pomeriggio di ieri, gli spazi della Presidenza della Regione hanno ospitato la seduta inaugurale – per l’attuale mandato amministrativo – del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.

Il vertice, convocato dall’assessora alle Pari opportunità Cristina Manetti, ha visto la partecipazione dell’assessora al Diritto alla salute Monia Monni e ha riunito attorno allo stesso tavolo l’intera filiera istituzionale e sociale impegnata sul territorio: dai rappresentanti di Comuni, Province, Questure e Prefetture, fino agli operatori dei centri antiviolenza e delle strutture dedicate al recupero degli uomini maltrattanti.

L’organismo, la cui fondazione poggia sulle basi della legge regionale 59/2007, ha un duplice compito: affiancare la Giunta nello sviluppo di una strategia capillare e uniforme in tutta la Toscana e garantire misure efficaci sul fronte della prevenzione, del supporto e della messa in sicurezza delle vittime.

A tracciare le linee guida dell’incontro è stata l’assessora Manetti, che ha sottolineato l’importanza del tessuto associativo: “Mi auguro che da questo confronto possa nascere una collaborazione concreta e continua tra le diverse associazioni della Toscana, perché solo attraverso un autentico spirito di squadra possiamo affrontare in modo efficace questioni complesse come la violenza contro le donne”.

L’esponente della Giunta ha poi fatto il punto sulle misure già in essere, evidenziando la necessità di non abbassare la guardia. “Come Regione Toscana siamo da tempo in prima linea: penso al Codice rosa, al rafforzamento del supporto psicologico, ai percorsi di autonomia lavorativa e abitativa per le vittime, fino agli interventi di sensibilizzazione obbligatori nelle scuole – ha proseguito Manetti –. Sono azioni importanti, ma sappiamo bene che non sono ancora sufficienti. In questo impegno, il ruolo delle volontarie e dei volontari è fondamentale. C’è ancora molto da fare e proprio per questo, l’incontro di oggi assume un grande valore: è un’occasione per ascoltare, condividere esperienze e costruire insieme risposte sempre più efficaci. Solo lavorando in rete possiamo davvero fare la differenza”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora Monni, che ha evidenziato come le imminenti novità sul piano dell’edilizia sanitaria giocheranno un ruolo chiave nel contrasto agli abusi, garantendo pieno supporto alla collega di Giunta.

“Un tavolo importante che punta su una grande alleanza fra tutti i soggetti coinvolti. È un tema estremamente complesso che ha bisogno di risposte altrettanto articolate – ha spiegato Monni –. Come assessora alla sanità e al sociale, ho dato la mia piena disponibilità all’assessora Manetti, che è titolare della delega, e che ha riattivato il tavolo e per questo la voglio ringraziare. Sono molti punti di interesse che abbiamo in comune, a partire dal fatto che aprire 70 nuove Case di Comunità vuol dire moltiplicare i punti d’accesso al sistema, ma anche i punti in cui le donne possono essere viste con i loro problemi, le loro segnalazioni e essere prese in carico, e anche gli uomini, perché ovviamente ci occupiamo anche della presa in carico degli uomini maltrattanti. Quindi la nostra risposta può diventare ancora più puntuale”.

Nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni territoriali, la battaglia è ancora lunga. “Bisogna avere il coraggio di dire che, nonostante l’enorme lavoro fatto da questa Regione, forse una delle Regioni che ha fatto di più, ancora i numeri fanno impressione – ha concluso l’assessora alla salute –. Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e trovare soluzioni innovative senza paura di sbagliare, lavorando soprattutto sui temi della prevenzione e della cultura”.