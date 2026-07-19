Condanna per Mario Roggero, la Lega presenterà mozioni nei Comuni toscani per la richiesta di grazia

FIRENZE – “Nel rispetto della sentenza e per le naturali prerogative del presidente della Repubblica, come Lega Toscana abbiamo deciso di presentare, in ogni Comune dove abbiamo nostri rappresentanti, una mozione per chiedere la grazia a favore di Mario Roggero”. Così l’onorevole Andrea Crippa, commissario regionale Lega Toscana ed Elena Meini, responsabile enti locali della Lega Toscana.

“Un lavoratore onesto – dicono – che ha difeso i suoi familiari da alcuni rapinatori. Vittima di delinquenti, dunque, non certamente un carnefice. Mettiamoci, quindi, nei panni di una persona, esasperata dalle continue rapine. Facile dare giudizi, non essendo direttamente coinvolti in vari atti criminali che mettono fortemente a repentaglio la propria vita e quella dei tuoi cari. Per quello che ci compete, pertanto, noi ci attiveremo affinché il negoziante possa lasciare nel minor tempo possibile il carcere di Bollate“.